Семейство Audi A6 пополнил кроссовер Allroad quattro.

В семействе свежей «шестерки» из Ингольштадта пополнение. Компанию представленным весной 2018 года седану и универсалу составил кроссовер A6 Allroad quattro. Эта машина вышла уже в четвертом поколении.

Семейство Audi A6 пополнил кроссовер Allroad quattro.

Все комплектации A6 Allroad по умолчанию оснащаются адаптивной пневмоподвеской. Клиренс меняется в зависимости от выбранного ездового режима и скорости машины. Стандартная его величина – 139 миллиметров. Режим Offroad увеличивает его на 30 миллиметров, достижение скорости в 120 км/ч, напротив, понижает на 15 миллиметров. Максимум составляет 184 миллиметра в режиме Lift, действующем строго до 35 км/ч.

Семейство Audi A6 пополнил кроссовер Allroad quattro.

Из внедорожных ассистентов у Audi есть помощник спуска с горы. Пластиковый обвес, защищающий кузов, по умолчанию серый. Однако по желанию клиента его могут покрасить в черный глянец или в цвет кузова. Рисунок решетки радиатора напоминает последние «настоящие» вседорожники марки.

Семейство Audi A6 пополнил кроссовер Allroad quattro.

Опала дизелей в Европе не помешала «кольцам» предложить A6 Allroad исключительно с мотором на тяжелом топливе. Трехлитровая «шестерка» предлагается в трех вариантах форсировки: 45 TDI (231 л.с.), 50 TDI (286 л.с.) и 55 TDI (349 л.с.). Всем полагается электрическая надстройка со стартер-генератором и 48-вольтовой сетью. Трансмиссия – полный привод и 8-ступенчатый автомат. За доплату доступны активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси.

Семейство Audi A6 пополнил кроссовер Allroad quattro.

По оформлению салона и набору опций версия Allroad не отличается от остальных «шестерок».  

Семейство Audi A6 пополнил кроссовер Allroad quattro

Максимальный дорожный просвет пятидверки составляет 184 миллиметра.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Audi.


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