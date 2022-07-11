У Києві помітили рідкісний седан Maserati Quattroporte IV: фото

У Києві помітили рідкісний автомобіль Maserati Quattroporte IV кольору білої ночі 1997 року випуску. До його виготовлення причетний відомий дизайнер Марчелло Гандіні, який також приклав руку до таких суперкарів Lamborghini, як Miura, Contach та Diablo.

Про це розповіли в "АвтоЦентрі".

Автомобілів Maserati Quattroporte IV було випущено лише 587 одиниць. Для порівнянь машин V покоління виготовили набагато більше, а саме 25 256 одиниць. "Четвірка" оснащена 2,0-літровим агрегатом V6 потужністю 287 л. с. та автоматичною коробкою передач, а її провідні колеса - задні. Також на авто встановлювали 2,8-літровий варіант "шістки" та неперевершений 3,2-літровий V8.

Крім того, Quattroporte від Марчелло Гандіні вийшов дуже компактним: довжина - 4,55 м; ширина - 1,81 м; висота - 1,38 м, а коефіцієнт лобового опору вражає - всього 0,31 Сd. Особливо приголомшливо автомобіль виглядає у профіль або три чверті ззаду, оскільки передня його частина схожа на 2-дверний Ghibil II.

Цікавою деталлю Maserati Quattroporte IV є те, що в задній правій стійці даху розташована заливна горловина бензобака.