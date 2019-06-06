С 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной езде
С первого июля в странах Евросоюза вступает в силу закон, принятый прошлой осенью, согласно которому электромобили при движении со скоростью 20 км/ч и меньше должны подавать искусственные звуки громкостью не менее 56 дБА, предупреждающие пешеходов об их приближении.
Принятие такого закона было вполне логичным, так как электромобили движутся почти бесшумно в отличие от более привычных автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.
Следует отметить, что предупредительные звуки акустической системы электромобиля не будут громкими, так как 56 дБА соответствуют уровню шума, создаваемому холодильником. Этого вполне достаточно, чтобы предупредить вас о приближении автомобиля на электрическом приводе.
Интересная деталь — в новом законе отсутствует разъяснение, каким должен быть искусственный звук, издаваемый электромобилем. Поэтому следует быть готовым услышать самые разнообразные звуки, например, кудахтанье курицы или шум гоночной машины.
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06.06.2019 17:33