С 1 июля электромобили в ЕС будут должны издавать шум при медленной езде

С первого июля в странах Евросоюза вступает в силу закон, принятый прошлой осенью, согласно которому электромобили при движении со скоростью 20 км/ч и меньше должны подавать искусственные звуки громкостью не менее 56 дБА, предупреждающие пешеходов об их приближении.

Принятие такого закона было вполне логичным, так как электромобили движутся почти бесшумно в отличие от более привычных автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.

Следует отметить, что предупредительные звуки акустической системы электромобиля не будут громкими, так как 56 дБА соответствуют уровню шума, создаваемому холодильником. Этого вполне достаточно, чтобы предупредить вас о приближении автомобиля на электрическом приводе.

Интересная деталь — в новом законе отсутствует разъяснение, каким должен быть искусственный звук, издаваемый электромобилем. Поэтому следует быть готовым услышать самые разнообразные звуки, например, кудахтанье курицы или шум гоночной машины.



