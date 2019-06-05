Возле ж/д вокзала в Киеве установили ограничительные столбики

Таким образом коммунальщики хотят избежать стихийной парковки.

Возле ж/д вокзала в Киеве установили ограничительные столбики
Возле ж/д вокзала в Киеве установили делиниаторы
Фото: facebook.com/povoroznyk.m

В Киеве возле здания Центрального железнодорожного вокзала установили делиниаторы.

Об этом сообщил в Фейсбуке первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

"Продолжаем упорядочивать движение. Вокзальная площадь", - написал он.

Поворозник также опубликовал фото установленных делиниаторов.

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Фото: facebook.com/povoroznyk.m

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города.


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