Возле ж/д вокзала в Киеве установили ограничительные столбики
Таким образом коммунальщики хотят избежать стихийной парковки.
В Киеве возле здания Центрального железнодорожного вокзала установили делиниаторы.
Об этом сообщил в Фейсбуке первый замглавы КГГА Николай Поворозник.
"Продолжаем упорядочивать движение. Вокзальная площадь", - написал он.
Поворозник также опубликовал фото установленных делиниаторов.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города.
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04.06.2019 17:10