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Возле ж/д вокзала в Киеве установили ограничительные столбики Таким образом коммунальщики хотят избежать стихийной парковки. Возле ж/д вокзала в Киеве установили делиниаторы Фото: facebook.com/povoroznyk.m В Киеве возле здания Центрального железнодорожного вокзала установили делиниаторы. Об этом сообщил в Фейсбуке первый замглавы КГГА Николай Поворозник. "Продолжаем упорядочивать движение. Вокзальная площадь", - написал он. Поворозник также опубликовал фото установленных делиниаторов. Фото: facebook.com/povoroznyk.m Фото: facebook.com/povoroznyk.m Фото: facebook.com/povoroznyk.m Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил о планах ужесточить ответственность за незаконную парковку в центре города.

LB.ua

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