?В Ивано-Франковске чиновник, лишенный водительских прав за пьяную езду, сменил фамилию и снова их получил

В Ивано-Франковске заместитель начальника "Городской аварийно-спасательной службы" Олег Лемчик (ранее Лемчак), которого шесть раз штрафовали за пьяную езду, на 10 лет лишили права управлять транспортными средствами, а также изъяли автомобиль, снова получил водительские права.

Об этом сообщил местный сайт "Курс".

Отмечается, что в городском суде рассматривается производство по иску Олега Лемчика об отмене постановления об административном нарушении. В марте этого года патрульные составили на него постановление по ч.4 ст.126 КУоАП - управление транспортным средством лицом, лишенным водительских прав.

В декабря 2017 года суд признал Лемчика виновным в управлении авто в пьяном виде, оштрафовал на 40 800 гривен (с лишением права управления транспортными средствами на 10 лет и с возмездным изъятием автомобиля марки Renault Megane). С 2015 года это уже шестое постановление суда, по которому его привлекли к ответственности за пьяную езду. Правда, все постановления были составлены на Олега Лемчак. Но в феврале этого года он сменил фамилию на Лемчик.

Возмездное изъятие предусматривает конфискацию автомобиля с возвратом средств бывшему владельцу. Для взыскания штрафов исполнительная служба вынесла постановление о розыске имущества должника. В мае 2018 патрульные нашли автомобиль. Как говорится в электронной декларации Лемчак (теперь уже Лемчик), за свой автомобиль он получил 82 278 гривен.

Однако, в марте 2018 года патрульные снова остановили его за рулем другого Renault Megane и составили в отношении него протокол за управление автомобилем лицом, лишенным прав. Нарушитель обжаловал постановление в суде, поскольку оно составлено на его прошлую фамилию. Издание отмечает, что фамилию чиновник сменил в феврале, поэтому отказался от идентификационного кода и получил новые права в конце марта - уже после того, как на него составили постановление.

Фото: kurs.if.ua

До того, как Олег Лемчик стал заместителем начальника "Городской аварийно-спасательной службы", он работал юрисконсультом в КП "Муниципальная стража". В 2015 году он баллотировался в Ивано-Франковского городского совета от ВО "Свобода".

Напомним, в прошлом году в Украине ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде. За вождение в состоянии алкогольного опьянения предусматривается штраф в размере 10,2 тыс. грн и лишение прав на 1 год, а водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.