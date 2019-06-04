Под Ивано-Франковском полицейский стал виновником ДТП с двумя погибшими

В управлении сообщили, что на момент аварии водитель-нарушитель находился в отпуске.

Под Ивано-Франковском полицейский стал виновником ДТП с двумя погибшими
Фото: antikor.com.ua

На трассе Ивано-Франковск - Коломыя в селе Лесной Хлебичин столкнулись легковые машины марки Mazda 6 и Daewoo Nexia. Пассажиры последней погибли на месте от полученных травм.

Как сообщает местный сайт "Правда ИФ", виновником смертельного ДТП оказался работник местной полиции.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.

"На момент совершения ДТП водитель-нарушитель находился вне службы в отпуске", - сообщили правоохранители.

Как позже сообщили местные СМИ, в ДТП погиб мужчина 1988 года рождения и женщина 1981-го - местные жители села. Полицейский доставлен в больницу с травмами.

Напомним, в Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человек.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стеклоСкоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУВ Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ
"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне
Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"
В Киеве обновили Детскую железную дорогуВ Киеве обновили Детскую железную дорогу
Блок рекламы


Похожие новости
BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.
Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.Skoda Citigo-e iV стала первым электромобилем марки.
Uber провела IPO и стала дороже Tesla и Ford вместе взятыхUber провела IPO и стала дороже Tesla и Ford вместе взятых
72-летний француз переплыл Атлантический океан в стальной бочке72-летний француз переплыл Атлантический океан в стальной бочке
Лось стал причиной ДТП со смертельным исходом в Житомирской областиЛось стал причиной ДТП со смертельным исходом в Житомирской области
Вооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на ОсокоркахВооруженный полицейский избил водителя квадроцикла в Киеве на Осокорках
В ночном ДТП в Ровенской области пострадала семья с двумя детьмиВ ночном ДТП в Ровенской области пострадала семья с двумя детьми
Hyundai Tucson стал «спортсменом».Hyundai Tucson стал «спортсменом».
Жертвами крушения самолета в Эфиопии стали граждане 33 странЖертвами крушения самолета в Эфиопии стали граждане 33 стран
В Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульногоВ Киеве пьяный полицейский-водитель порезал ножом коллегу-патрульного
Последние новости
Подгружаем последние новости