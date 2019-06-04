Под Ивано-Франковском полицейский стал виновником ДТП с двумя погибшими
В управлении сообщили, что на момент аварии водитель-нарушитель находился в отпуске.
На трассе Ивано-Франковск - Коломыя в селе Лесной Хлебичин столкнулись легковые машины марки Mazda 6 и Daewoo Nexia. Пассажиры последней погибли на месте от полученных травм.
Как сообщает местный сайт "Правда ИФ", виновником смертельного ДТП оказался работник местной полиции.
Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции области.
"На момент совершения ДТП водитель-нарушитель находился вне службы в отпуске", - сообщили правоохранители.
Как позже сообщили местные СМИ, в ДТП погиб мужчина 1988 года рождения и женщина 1981-го - местные жители села. Полицейский доставлен в больницу с травмами.
Напомним, в Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человек.
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04.06.2019 14:36