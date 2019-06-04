ГБР сообщило полицейскому и его брату о подозрении в избиении водителя квадроцикла в Киеве

Инцидент произошел в апреле на Осокорках.

?ГБР сообщило полицейскому и его брату о подозрениив избиении водителя квадроцикла в Киеве
Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований сообщило о подозрении старшему оперуполномоченному по особо важным делам Департамента уголовного розыска Национальной полиции и его брату в совершении хулиганских действий в избиении водителя квадроцикла на Осокорках в Киеве.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в Фейсбуке.

В ходе досудебного расследования установлено, что полицейский вместе со своим братом, находясь в зоне отдыха Осокорки, из хулиганских побуждений, с применением пистолета для отстрела патронов, снаряженных эластичными снарядами травматического действия, нанесли телесные повреждения водителю квадроцикла.

В случае доказательства вины подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Фото: facebook.com/dbr.gov.ua

Напомним, 6 апреля в соцсетях обнародовали ролик, на котором вооруженный мужчина избил водителя квадроцикла. Конфликт возник из-за того, что водитель якобы ехал на большой скорости. 8 апреля ГБР начало расследовать инцидент.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Скоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стеклоСкоростной поезд "Львов - Киев" забросали камнями и разбили лобовое стекло
В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУВ Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ
"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне"Укравтодор" предложил ремонтировать территориальные дороги в бетоне
Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"
В Киеве обновили Детскую железную дорогуВ Киеве обновили Детскую железную дорогу
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для экспресса в "Борисполь"В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для экспресса в "Борисполь"
В Киеве обновили Детскую железную дорогуВ Киеве обновили Детскую железную дорогу
В Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУВ Киеве возник пожар на строящемся судне ВМСУ
В Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машинВ Киеве на Академика Глушкова сгорело 5 машин
На выходных в Киеве ограничат движение транспортаНа выходных в Киеве ограничат движение транспорта
В Киеве сошел с рельсов скоростной трамвайВ Киеве сошел с рельсов скоростной трамвай
Оборот в 80 000 грн, прибыль — 40 000 грн: сколько заработают водители Uber Shuttle в КиевеОборот в 80 000 грн, прибыль — 40 000 грн: сколько заработают водители Uber Shuttle в Киеве
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
Патрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в КиевеПатрульный автомобиль и BMW попали в лобовое столкновение в Киеве
Где поедет Uber Shuttle: список маршрутов в КиевеГде поедет Uber Shuttle: список маршрутов в Киеве
Последние новости
Подгружаем последние новости