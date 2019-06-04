Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Боярке столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль, есть пострадавшие Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация. Утром 4 июня в Боярке Киевской области столкнулись маршрутки №720 и №742 и легковой автомобиль Skoda с прицепом, есть пострадавшие. Фотографии происшествия, которое произошло на перекрестке улиц Хмельницкого и Независимости (бывшая ул. 50 лет Октября), опубликовали в социальных сетях. Фото: facebook.com / Boyarkalove Фото: facebook.com / Boyarkalove По неофициальной информации, которую приводит паблик dtp.kiev.ua, количество пострадавших - 26 человек, часть их них пришлось госпитализировать. О жертвах не сообщается.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.