В Боярке столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль, есть пострадавшие
Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.
Утром 4 июня в Боярке Киевской области столкнулись маршрутки №720 и №742 и легковой автомобиль Skoda с прицепом, есть пострадавшие.
Фотографии происшествия, которое произошло на перекрестке улиц Хмельницкого и Независимости (бывшая ул. 50 лет Октября), опубликовали в социальных сетях.
По неофициальной информации, которую приводит паблик dtp.kiev.ua, количество пострадавших - 26 человек, часть их них пришлось госпитализировать.
О жертвах не сообщается.
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