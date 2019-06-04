В Боярке столкнулись две маршрутки и легковой автомобиль, есть пострадавшие

Нескольким пострадавшим потребовалась госпитализация.

Утром 4 июня в Боярке Киевской области столкнулись маршрутки №720 и №742 и легковой автомобиль Skoda с прицепом, есть пострадавшие.

Фотографии происшествия, которое произошло на перекрестке улиц Хмельницкого и Независимости (бывшая ул. 50 лет Октября), опубликовали в социальных сетях.

Фото: facebook.com / Boyarkalove

Фото: facebook.com / Boyarkalove

По неофициальной информации, которую приводит паблик dtp.kiev.ua, количество пострадавших - 26 человек, часть их них пришлось госпитализировать.

О жертвах не сообщается.


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