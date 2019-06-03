Показан необычный старый концепт Lamborghini

Показан необычный старый концепт Lamborghini

Не так давно мы писали о концерте BMW Garmisch, над которым также работал Гандини, на тот момент работавший в дизайнерском доме Bertone: машина была представлена в 1970 году и забыта на долгое время, однако недавно ее восстановили и показали на конкурсе элегантности текущего года.

Показан необычный старый концепт Lamborghini

NM2255 Car HD Videos / YouTube

На этом же мероприятии был представлен и концепт Lamborghini Marzal, который был впервые представлен в 1967 году на Женевском автосалоне. Машина имеет футуристичный дизайн и оснащена, как заметно, прозрачными крыльями типа «крылья чайки». Marzal оснащен двухлитровым двигателем I6, способным выдавать 175 лошадиных сил, и 5-ступенчатой механической КПП.

Появление на конкурсе элегантности в вилле д’Эсте — не первый показ Marzal с 1967 года. Как пишет Motor1, концепт был также представлен на Concours Italiano в 1996 году в Калифорнии.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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