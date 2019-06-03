В новые стройнормы включили туалеты в метрополитене
Санузлы на станциях метро должны быть доступными для всех для всех групп населения.
С 1 сентября в силу вступят новые государственные строительные нормы, которые предусматривают при проектировании новых и реконструкции старых станций метро обустройство туалетов для пассажиров. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе у себя на фейсбуке.
Туалеты будут устанавливать на входе/выходе из станций. Соответствующая норма содержится в обновленном ГСН "Метрополитены".
"Сегодня в действующем ГСН "Сооружения транспорта. Метрополитены" отсутствует норма по проектированию общественных туалетов для пассажиров. Но во многих странах Европы, в частности, во Франции, Великобритании и Австрии это нормальная практика. Общественные туалеты при входе на станциях там есть", - отметил Парцхаладзе.
Санузлы на станциях метро должны быть доступными для всех для всех групп населения и учитывать потребности людей с инвалидностью и других маломобильных групп.
В сложных условиях при реконструкции станции можно будет обустраивать санузлы в совмещенных подземных переходах или рядом со станцией на поверхности земли.
Замминистра также подчеркнул, что эта тема давно поднимается в разговорах общественности и министерство это учитывает, "тем более что в Украине тоже есть удачные примеры такого внедрения, например, харьковское метро".
Напомним, в апреле 2019 года в Украине вступили в силу новые нормы по строительству пандусов. Согласно новым ГСН, все общественные и жилые здания, помещения в них, а также общественное пространство должны быть доступны для маломобильных групп населения наравне с другими людьми. Кроме лестниц обязательно должны проектироваться пандусы, лифты, подъемные платформы, вертикальные подъемники и другие специальные приспособления.
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