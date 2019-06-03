Более чем в 300 самолетах Boeing 737 обнаружен брак деталей

Брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX.

Более чем в 300 самолетах Boeing 737 обнаружен брак деталей
Фото: www.aviationspectator.com

Компания Boeing выявила брак деталей предкрылков в 312 самолетах моделей Boeing 737 NG и Boeing 737 MAX по всему миру. Об этом сообщается на сайте корпорации и в пресс-центре Федерального управления гражданской авиации США (FAA).

Одна партия деталей была изготовлена не в соответствии с рабочими стандартами прочности, что может привести к преждевременному износу, а также повреждению самолетов во время полета.

«Было обнаружено, что одна партия гусеничных лент с определенными номерами партий, произведенными поставщиком, может иметь потенциальное несоответствие. Если операторы обнаружат соответствующие детали, они должны заменить их новыми, прежде чем возвращать самолет в эксплуатацию», - сказано на сайте регулятора.

Согласно расследованию компании Boeing и FAA, определено, что брак затронул до 148 деталей изготовленных поставщиком Boeing. Компаниям уже известны серийные номера самолетов, на которые дефектные элементы могли быть установлены.

Брак затронул 133 самолета модели 737 NG и 179 самолетов 737 MAX по всему миру, отмечается в сообщении FAA.

Регулятор также предупредил, что дефектные элементы предкрылков будут заменены на оригинальные рабочие. Операторам затронутых самолетов дается 10 дней, чтобы снять с них бракованные детали. Международные организации гражданской авиации уже уведомлены о состоянии самолетов и необходимых дальнейших действиях.

Напомним, 9 октября 2018 года в Индонезии потерпел крушение самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air. На его борту находилось 189 человек и ни один не выжил.

10 марта 2019 случилось второе крушение самолета этой же модели. Всего через шесть минут после взлета разбился по пути из столицы Эфиопии Аддис-Абебы в Найроби. Все 157 человек, которые были на борту, погибли.

Сразу после этой катастрофы, многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8. В частности, запрет полетов над Европой ввело Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA).

5 апреля 2019 года в Boeing признали, что самолеты в Индонезии и Эфиопии разбились из-за ошибки в работе программного обеспечения.

В середине мая Компания Boeing объявила о полном обновлении программного обеспечения лайнеров серии 737 МАХ, что сделает безопасным их самолеты.


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