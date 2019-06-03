Автономное судно для картирования морского дна: победитель конкурса XPrize

Автономное судно для картирования морского дна: победитель конкурса XPrize

Согласно исполнительному директору конкурса Джотике Вирмани (Jyotika Virmani), примерно 80 процентов мировых океанов остаются до сих пор не картированными. Идеей The Shell Ocean Discovery XPrize как раз было вдохновить разработчиков на новые технологические решения, которые бы позволили лучше изучить океаны. Такие решения, в свою очередь, могут привести к открытию новых морских видов, более полному пониманию подводных ресурсов, а также могут помочь изучить геологические особенности океанов.

Команда GEBCO-NF, взявшая главный приз конкурса, состоит из гидрографов, геологов и ряда других экспертов из 14 различных стран. Команда разработала концепт судна, который включает многолучевые сонары, системы автономного управления и технологии облачной обработки данных: согласно исследователям, прорывом в их разработке является интерфейс между этими системами.

Недорого автономное судно для изучения морского дна получило название SeaKIT. Как отмечается, оно способно заниматься картирование морского дна в течение долгих периодов времени без вмешательства человека. Судно уже прошло полевые тесты в Греции, наряду с другими девятью разработками финалистов: в рамках тестов аппараты должны прокартировать морское дно площадью 250 квадратных километров.

По итогам конкурса GEBCO-NF завоевала главный приз размером в четыре миллиона долларов. XPrize же объявила о партнерстве с Seabed 2030 — инициативой по созданию детальной карты морского дна к 2030 году.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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