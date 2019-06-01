В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для экспресса в "Борисполь"

Экспрессы в аэропорт также будут и интегрированы с автовокзалом и иметь выход к метро.

В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для экспресса в "Борисполь"
Фото: facebook/Євген Кравцов

В Киеве на Выдубичах начали строить платформу для остановки экспресса в аэропорт "Борисполь".

Об этом сообщил в Фейсбуке глава правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов.

"На Выдубичах начали строить платформу для остановки Kyiv Boryspil Express. Выдубичи уже сейчас демонстрируют рост пассажиропотока и являются мощным транспортным хабом столицы. Мы хотим создать единое логистическое пространство", - отметил он.

Кравцов также добавил, что экспрессы в аэропорт будут не только делать остановку на станции, но будут и интегрированы с автовокзалом и иметь выход к метро.

Ремонтные работы продлятся до конца 2019 года.

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Фото: facebook.com/Kravtsov.Evg

Напомним, экспресс "Киев-Борисполь" запущен 30 ноября 2018 года. В феврале "Укрзализныця" договорилась с "Борисполем" регистрировать опаздывающих пассажиров экспресса по упрощенной процедуре.


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