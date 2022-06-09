В РФ начали массово закрываться автомобильные мойки

В РФ массово закрываются автомойки, так как владельцы автомобилей перестают ими пользоваться. Многие роSSийские водители хотят экономить, поэтому начали самостоятельно мыть свои машины.

В РФ начали массово закрываться автомобильные мойки

Из-за санкций, которые западные страны ввели против РФ за то, что ее войска начали полномасштабное вторжение в Украину, роSSийский рынок лишился не только новых автомобилей, комплектующих, аксессуаров, но и расходных материалов.

Стоимость расходных компонентов в РФ постоянно увеличивается, из-за чего владельцам автомоек приходится повышать цены. В результате водители перестали заезжать на автомойки и они начали закрываться. Так, только в одной Москве в нынешнем году закрылось 7% автомобильных моек.

В РФ начали массово закрываться автомобильные мойки

Ранее сообщалось, что в РФ начали закрываться автосалоны, так как у них нет новых автомобилей. Ожидается, что до конца 2022 года в стране-агрессоре закроется половина автосалонов.

Между тем, в РФ сейчас автомобили выпускают только два завода – Ульяновский автозавод (внедорожники и пикапы УАЗ) и завод китайской компании Haval. Остальные автозаводы, поддерживая санкции, прекратили работу. Даже АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих был вынужден остановить свои конвейеры.

Напомним, в РФ начнут выпускать так называемые "упрощенные" автомобили Lada и УАЗ, у которых не будет электроники.


Максимов Віталій, Тудей





Интересные новости
Одессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларовОдессит взял Logan “перевезти бабушку“, но продал его за 1000 долларов
ТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в УкраинуТОП-10 б/у автомобилей, которые чаще всего ввозят в Украину
В Гостомеле предлагают построить международный пассажирский аэропорт: как может выглядеть "Мрія"В Гостомеле предлагают построить международный пассажирский аэропорт: как может выглядеть "Мрія"
За 100 дней войны оккупанты разрушили в Украине 24 тысячи км дорог и три сотни мостовЗа 100 дней войны оккупанты разрушили в Украине 24 тысячи км дорог и три сотни мостов
Дефицит бензина и цены на горючее: в Киеве улучшилась ситуацияДефицит бензина и цены на горючее: в Киеве улучшилась ситуация
Блок рекламы


Похожие новости
Начались тесты Skoda Superb четвертого поколенияНачались тесты Skoda Superb четвертого поколения
В Украину вновь начали завозить новые автомобили RenaultВ Украину вновь начали завозить новые автомобили Renault
Украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправкуУкраинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку
В США начались дорожные тесты новой Honda CR-VВ США начались дорожные тесты новой Honda CR-V
Уже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложитьУже с субботы: в киевских маршрутках начали взвинчивать цены, сколько придется выложить
В США дилеры начали продавать автомобили с пробегом 300 тыс. кмВ США дилеры начали продавать автомобили с пробегом 300 тыс. км
53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином53-60 гривен за литр: АЗС начали устанавливать цены выше разрешенных Кабмином
Украинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные моделиУкраинцы начали активнее покупать новые авто: какие самые популярные модели
В Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобилиВ Украине из-за плохого топлива начали останавливаться автомобили
Украинцы массово избавляются от автомобилей - каких и почемуУкраинцы массово избавляются от автомобилей - каких и почему
Последние новости
Подгружаем последние новости