В РФ массово закрываются автомойки, так как владельцы автомобилей перестают ими пользоваться. Многие роSSийские водители хотят экономить, поэтому начали самостоятельно мыть свои машины.

Из-за санкций, которые западные страны ввели против РФ за то, что ее войска начали полномасштабное вторжение в Украину, роSSийский рынок лишился не только новых автомобилей, комплектующих, аксессуаров, но и расходных материалов.

Стоимость расходных компонентов в РФ постоянно увеличивается, из-за чего владельцам автомоек приходится повышать цены. В результате водители перестали заезжать на автомойки и они начали закрываться. Так, только в одной Москве в нынешнем году закрылось 7% автомобильных моек.

Ранее сообщалось, что в РФ начали закрываться автосалоны, так как у них нет новых автомобилей. Ожидается, что до конца 2022 года в стране-агрессоре закроется половина автосалонов.

Между тем, в РФ сейчас автомобили выпускают только два завода – Ульяновский автозавод (внедорожники и пикапы УАЗ) и завод китайской компании Haval. Остальные автозаводы, поддерживая санкции, прекратили работу. Даже АвтоВАЗ из-за дефицита комплектующих был вынужден остановить свои конвейеры.