Украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку

В Украине некоторые сети АЗС начали увеличивать лимиты на заправку топливом автомобилей. Это свидетельствует, что ситуация с топливом начала улучшаться.

Украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку

Так, на заправках сети UPG лимит заправки бензином А-95 или дизельным топливом на один автомобиль увеличили до 40 литров. Продажа автогаза проходит без ограничений.

Напомним, в конце апреля из-за дефицита топлива сети АЗС начали ограничивать заправку автомобилей. Сначала в топливный бак разрешали заливать 20 литров бензина, а потом – 10 литров. В последнее время лимит был в основном на уровне 20 литров на один автомобиль.

Украинские АЗС начали увеличивать лимиты на заправку

В чем причина улучшения ситуации на топливном рынке? Главная причина заключается в том, что в середине апреля в Украине на два месяца отменили государственное регулирование цен на бензин и дизельное топливо. К тому же начались поставки топлива из Европы. Все это привело к тому, что в некоторых регионах стало больше топлива. Правда, и цены на него увеличились.

Ранее стало известно, что в Украине за систематическое нарушение ПДД хотят ужесточить наказание.


Максимов Віталій, Тудей

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