В США дилеры начали продавать автомобили с пробегом 300 тыс. км

В США из-за дефицита новых машин многие дилеры начали продавать б/у автомобили с шестизначными показаниями одометра. Сейчас у американских дилеров часто можно увидеть автомобили с пробегом 300 000 км и даже больше.

Дефицит новых автомобилей в Соединенных Штатах, как, впрочем, и во многих других странах, образовался из-за нехватки микрочипов. Глобальный кризис микрочипов продолжается уже третий год и когда он прекратится – пока сказать трудно.

Раньше подавляющее большинство б/у автомобилей в США выставляли на аукционы. Теперь же дилеры предпочитают их продавать самостоятельно. Американцев уже не удивляет, что автомобиль с пробегом в 160 000 или даже 320 000 километров стоит 10 000 долларов или больше.

Когда прекратится дефицит новых автомобилей в США и в других странах мира – эксперты прогнозировать не берутся. Во всяком случае, вряд ли это произойдет даже в ближайшие месяцы.

Между тем, дефицит новых автомобилей привел к тому, что стали увеличиваться цены на б/у авто. А из-за проблем с логистикой украинцам теперь стало еще дороже покупать автомобили на американском рынке.

Напомним, ранее мы рассказали, как не остаться с пустым баком при дефиците топлива.