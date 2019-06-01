Опубликованы новые строительные нормы по проектированию метрополитенов
Нормы вступят в силу с 1 сентября этого года.
Опубликованы новые государственные строительные нормы по проектированию метрополитенов. Об этом сообщает пресс-центр Министерства регионального развития.
Они вводят обязательное устройство необходимых средств доступности на станциях метро и в совмещенных подземных переходах для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Нормы вступят в силу с 1 сентября этого года.
"Сегодня в Украине только несколько станций метро имеют хотя бы лифт на входе для того, чтобы человек с инвалидностью или мама с ребенком на коляске могла попасть внутрь. На этом безбарьерность метро заканчивается. В новых ГСН по проектированию метрополитенов мы прописали четкие обязательные требования по созданию реальной безбарьерной среды для всех: и для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, и для лиц с нарушениями зрения, слуха, пожилых людей, беременных и других», - сказал заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.
Согласно новым ГСН:
- поверхность пола платформ и вестибюлей станций должна быть нескользкой;
- на путях движения пассажиров в пределах станции и совмещенных подземных переходов необходимо предусматривать системы навигации, визуальной статической и оперативно-изменяемой информации (тактильные полосы, инфо указатели, звуковые ориентиры).
- ширина дверей на входах/выходах станций должна составлять не менее 0,9 м;
- на новых станциях - только грузопассажирские лифты, на реконструируемых существующих станциях разрешается дублировать лестницы специальными подъемниками.
Напомним, с конца мая на станциях киевского метро начали отключать автоматы по продаже жетонов. Согласно пресс-службе КП "Киевский метрополитен". Полностью все жетоны выйдут из обихода через приблизительно 5 месяцев.
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