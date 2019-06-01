Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"

30 мая судно совершило контрольный выход в море.

30 мая в американском Балтиморе совершил контрольный выход один из двух патрульных катеров типа Island, которые США подарили Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил.

Он уже покрашен в цвета украинского флота и получил новое название - "Славянск" (Р191). В апреле 2014 года с захвата Славянска роSSийскими диверсантами фактически началась война на Донбассе. Они контролировали город до начала июля 2014 года.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

8 июня в Балтимор должны прибыть украинские экипажи для практического и завершающего этап обучения. После этого катера отправятся в Украину.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Напомним, американские патрульных катера Drummond и Cushing были переданы Украине в сентябре 2018 года. Но физически они остались в США для переоснащения.


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