Один из американских катеров Island для Украины назвали "Славянском"

30 мая в американском Балтиморе совершил контрольный выход один из двух патрульных катеров типа Island, которые США подарили Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил.

Он уже покрашен в цвета украинского флота и получил новое название - "Славянск" (Р191). В апреле 2014 года с захвата Славянска роSSийскими диверсантами фактически началась война на Донбассе. Они контролировали город до начала июля 2014 года.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Во время похода украинские военные вместе с представителями ВМС США провели проверку обновленного оборудования корабля, и убедились в его эффективности.

8 июня в Балтимор должны прибыть украинские экипажи для практического и завершающего этап обучения. После этого катера отправятся в Украину.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua