BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Представленный осенью 2015 года BMW X1 к своему четырехлетию получил подарок в виде планового рестайлинга. Широкой публике машину покажут на осеннем моторшоу во Франкфурте, но все подробности и фотографии обнародованы уже сейчас.

Анфас «икс-первый» стал взрослее за счет увеличившихся в размерах ноздрей решетки радиатора. По последней моде компании, они «срослись» между собой. Круглые противотуманки уступили место узким светодиодным, бампер стал более угловатым. Сзади, помимо нового бампера и фонарей, цепкий взгляд заметит выросшие в диаметре насадки на патрубки выхлопа.

Как водится, рестайлинг принес машине новые оттенки кузова, более качественные материалы интерьера и колеса свежих дизайнов.

Моторы BMW X1 подтянули под требования экологического стандарта Евро 6d-Temp. Базовый дизель о трех цилиндрах выдает всего 116 л.с. Он сочетается с механической коробкой или 7-ступенчатым преселективным роботом. Привод – передний. Двухлитровые «турбочетверки» выдают 231 л.с. и в бензиновом, и в дизельном вариантах. Им уже положен классический 8-ступенчатый автомат и все ведущие колеса.

Впервые за пределы Китая выходит гибридный «икс-первый» (в Поднебесной он обладает удлиненным кузовом, который так и останется привилегией местного рынка). У BMW X1 xDrive25e передние колеса крутит трехцилиндровый бензиновый мотор 1.5 турбо в 134 л.с., задний – 95-сильный электродвигатель. Батарея на 10,7 кВт*ч может провезти на электричестве до 50 километров.

Правда, гибрид выйдет на рынок только в 2020 году. А обычные Х1 начнут появляться у европейских дилеров вскоре после запуска сборки в июле.

Кроссовер обзавелся «сросшимися» ноздрями, а в его линейке появилась гибридная модификация.