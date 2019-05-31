BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Представленный осенью 2015 года BMW X1 к своему четырехлетию получил подарок в виде планового рестайлинга. Широкой публике машину покажут на осеннем моторшоу во Франкфурте, но все подробности и фотографии обнародованы уже сейчас.

BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Анфас «икс-первый» стал взрослее за счет увеличившихся в размерах ноздрей решетки радиатора. По последней моде компании, они «срослись» между собой. Круглые противотуманки уступили место узким светодиодным, бампер стал более угловатым. Сзади, помимо нового бампера и фонарей, цепкий взгляд заметит выросшие в диаметре насадки на патрубки выхлопа.

BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Как водится, рестайлинг принес машине новые оттенки кузова, более качественные материалы интерьера и колеса свежих дизайнов.

BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Моторы BMW X1 подтянули под требования экологического стандарта Евро 6d-Temp. Базовый дизель о трех цилиндрах выдает всего 116 л.с. Он сочетается с механической коробкой или 7-ступенчатым преселективным роботом. Привод – передний. Двухлитровые «турбочетверки» выдают 231 л.с. и в бензиновом, и в дизельном вариантах. Им уже положен классический 8-ступенчатый автомат и все ведущие колеса.

BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Впервые за пределы Китая выходит гибридный «икс-первый» (в Поднебесной он обладает удлиненным кузовом, который так и останется привилегией местного рынка). У BMW X1 xDrive25e передние колеса крутит трехцилиндровый бензиновый мотор 1.5 турбо в 134 л.с., задний – 95-сильный электродвигатель. Батарея на 10,7 кВт*ч может провезти на электричестве до 50 километров.

BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее.

Правда, гибрид выйдет на рынок только в 2020 году. А обычные Х1 начнут появляться у европейских дилеров вскоре после запуска сборки в июле.

BMW X1 после рестайлинга стал брутальнее

Кроссовер обзавелся «сросшимися» ноздрями, а в его линейке появилась гибридная модификация.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании BMW.


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