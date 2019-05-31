Полиция Венгрии арестовала украинца - капитана теплохода, сбившего катер на Дунае

64-летнего капитана задержали после допроса об обстоятельствах аварии.

Полиция Венгрии арестовала украинского капитана круизного теплохода, столкнувшегося с прогулочным катером на реке Дунай в Будапеште, что привело к смерти как минимум семи людей. Об этом сообщает служба "Би-Би-Си".

64-летний гражданин Украины - Юрий С. из Одессы - капитан речного теплохода Viking Sygin, был задержан в качестве подозреваемого.

Уголовное расследование проводится по обвинению в халатности во время движения на воде, которое привело к массовым жертвам.

Венгерская полиция сообщила, что расследование выявило доказательства, которые вызвали вопросы личной ответственности, потому капитана допросили, а потом решили взять под стражу.

Напомним, 30 мая теплоход под управлением капитана-украинца врезался в катер с туристами в Будапеште. Семь человек погибли, 21 пропал без вести. Несмотря на то, что на Дунае в Будапеште активное движение, подобные аварии случаются крайне редко.


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