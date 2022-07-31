В гирлі Бистре підірвався лоцманський катер

В Одеській області в дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер, інформує Оперативне командування "Південь".

Екіпаж катера евакуювали малим катером Морської охорони. Постраждалих немає. обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.

За інформацією Адміністрації морських портів України, внаслідок вибуху утворилась пробоїна в кормовій частині нижче ватерлінії, катер "Орик" винесло поза межі морського каналу гирла Бистрого з боку Чорного моря, де він й зупинився.

Члени екіпажу катера повідомили, що це була не морська міна, а інший вибуховий пристрій. Наразі точний тип боєприпасу додатково визначається спеціалістами.