В гирлі Бистре підірвався лоцманський катер
Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим..
В Одеській області в дунайському гирлі Бистре у результаті зіткненні з невідомим вибуховим пристроєм отримав пробоїну лоцманський катер, інформує Оперативне командування
Екіпаж катера евакуювали малим катером Морської охорони. Постраждалих немає. обставини події уточнюються. Нині тимчасово обмежено прохід гирлом Бистрим.
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Члени екіпажу катера повідомили, що це була не морська міна, а інший вибуховий пристрій. Наразі точний тип боєприпасу додатково визначається спеціалістами.