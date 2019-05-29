В Hyundai создана система управления ходовыми характеристиками электрокаров на базе оценки массы

Компания Hyundai Motor Group сообщила о разработке первой в мире системы, которая позволяет оптимизировать ходовые характеристики электромобилей на основе информации об их массе.

Для оценки текущего веса транспортного средства применяются специальные датчики. Определение полной массы производится по ускорению на основании второго закона Ньютона. То есть, чем меньше масса тела и большая сила прикладывается к нему в одном направлении, тем быстрее он движется. Поэтому, измерив ускорение, можно рассчитать массу объекта.

Полученные показатели дают возможность менять крутящий момент силовой установки электромобиля. А это, в свою очередь, позволяет увеличить запас хода на одной подзарядке блока аккумуляторных батарей.

В частности, технология обеспечивает снижение возможной пробуксовки и трения, когда автомобиль везёт меньший груз, что повышает его общую экономическую эффективность.

«Новая система также позволяет менять крутящий момент на основании характеристик местности, меняя его при движении в гору в зависимости от полной массы, что позволяет владельцам малого бизнеса сокращать эксплуатационные расходы», — заявляет Hyundai Motor Group.

Возможный пробег автомобиля с электрическим приводом определяется на основании точного измерения текущей массы и скорости. Например, если автомобиль везёт тяжёлый груз, водителю выдаётся автоматическое уведомление об оставшемся расчётном пробеге, что позволяет добраться до места назначения без дополнительной подзарядки.



