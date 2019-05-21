Египетские военные освободили пятерых украинских моряков, задержанных на танкере Sea Shark

Ожидается, что задержанных моряков будут выпускать группами по 10 человек.

Египетские военные освободили пятерых украинских моряков, задержанных на танкере Sea Shark
Танкер Sea Shark
Фото: ukrinform.ua

Египетские военные освободили первых 10 членов экипажа танкера Sea Shark, арестованного в декабре прошлого года за незаконный заход в территориальные воды страны. Об этом сообщило роSSийское агентство ТАСС со ссылкой на одного из членов экипажа.

Уточняется, что на судне находились в общей сложности 31 человек из шести стран, в том числе 17 граждан Украины, двое россиян и один азербайджанец, а также граждане Филиппин, Шри-Ланки и Индии. В воскресенье стало известно, что моряков будут отпускать группами по 10 человек.

При этом власти Египта оставляют у себя груженый сырой нефтью танкер до уплаты штрафа в $56 млн за незаконный заход в территориальные воды.

Первые 10 освобожденных находятся на военной базе, где ждут, когда консулы получат разрешение от военных на то, чтобы вывезти их с территории военной части. Сообщается, что в первой группе - пятеро граждан Украины, один россиянин и по двое граждан Индии и Филиппин.

С остальным экипажем на борту находятся военные, они "изучают грузовую систему для предстоящей выгрузки". С питанием проблем нет, однако моряков держат в одном помещении без условий для сна, им также запрещают пользоваться телефонами.

Напомним, 18 мая капитан грузового танкера Sea Shark Виталий Нестеренко сообщил, что египетские военные удерживает судно, на борту которого находятся 17 украинских моряков. По данным капитана танкера, ситуация на борту критическая, а жизнь экипажа - под угрозой. Нестеренко также сообщил, что адмирал египетского флота заявил об ограничении передвижения экипажа судна, у моряков изъяли мобильные телефоны и запретили осуществлять какие-либо звонки.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервисаВ Киеве запускается Uber Shuttle: цены и маршруты сервиса
У китайской армии появился свой “Черный ястреб”У китайской армии появился свой “Черный ястреб”
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХКомпания Boeing завершила обновление программного обеспечения на скандальных лайнерах серии МАХ
На улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMWНа улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMW
Рада выполнила одно из требований "евробляхеров"Рада выполнила одно из требований "евробляхеров"
Блок рекламы


Похожие новости
В украинских поездах ограничили багаж до 50 кгВ украинских поездах ограничили багаж до 50 кг
На всех украинских автостоянках будут устанавливать зарядки для электрокаровНа всех украинских автостоянках будут устанавливать зарядки для электрокаров
Нигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливеНигерийские пираты взяли в плен украинских моряков в Гвинейском заливе
Греческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчаткиГреческий суд оправдал украинских моряков, которых обвиняли в нелегальной перевозке взрывчатки
НАТО продлило аренду украинских "Русланов"НАТО продлило аренду украинских "Русланов"
Под Львовом в тройном ДТП погибли два человека, пятерых госпитализировалиПод Львовом в тройном ДТП погибли два человека, пятерых госпитализировали
США объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи ЯпонииСША объявили погибшими пятерых военных, пропавших при крушении самолета вблизи Японии
Военные восстановили разрушенный в 2014 мост под Попасной
МИД обнародовал число украинских моряков, которые находится в тюрьмах за рубежомМИД обнародовал число украинских моряков, которые находится в тюрьмах за рубежом
Восемь украинских пилотов проходят подготовку во Франции, - АваковВосемь украинских пилотов проходят подготовку во Франции, - Аваков
Последние новости
Подгружаем последние новости