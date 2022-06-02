На украинских АЗС подорожает автогаз

В Украине увеличилась стоимость автогаза на оптовых продажах. В конце мая сжиженный газ в нашей стране продавали по цене до 75 000 гривен за тонну.

На украинских АЗС подорожает автогаз

Но это не предельная цена. Компания Укргаздобыча на аукционе 31 мая продала автогаз по предельной цене в 80 000 гривен за тонну. Между тем, на границе импортный автогаз стоит около 37 000 гривен за тонну. Эксперты объясняют большие цены на аукционах очень большим спросом.

Что это значит для владельцев автомобилей с ГБО? Им нужно готовиться к увеличению цен на автогаз.

Между тем, в мае 2022 года на украинских АЗС средняя цена автогаза подорожала почти на 10 гривен за литр – до 40,86 гривен за литр. На некоторых заправках топливо для автомобилей с ГБО подорожало за месяц на 12-14 гривен за литр.

На украинских АЗС подорожает автогаз

Ранее сообщалось, что в Украине в мае существенно увеличился спрос на сжиженный газ. Это связано с дефицитом другого топлива – бензина и дизельного топлива. На некоторых АЗС спрос на автогаз увеличился на 80%.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил отменить бесплатную растаможку автомобилей на иностранной регистрации.


Максимов Віталій, Тудей

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