Новая Skoda Octavia попалась в минимальном камуфляже.

На шоссе близ родного для «Шкоды» города Млада-Болеслав был замечен универсал Skoda Octavia следующей генерации с минимальной маскировкой. Его снимки опубликовал портал auto.cz.

Новая Skoda Octavia попалась в минимальном камуфляже.

Корма новой «Октавии» оформлена оригинально и не похожа на другие «Шкоды», а вот передняя часть сильно напоминает представленный в декабре хэтчбек Scala. В салон автопапарацци заглянуть не удалось. Но, вероятнее всего, приборная панель «Октавии» будет практически полностью повторять аналогичную деталь «Скалы».

Новая Skoda Octavia попалась в минимальном камуфляже.

Skoda Octavia станет предлагаться с турбомоторами рабочим объемом от одного до двух литров. В семействе появится «мягкий» и, не исключено, подзаряжаемый гибриды. По слухам, электрический «довесок» получит и заряженная Octavia RS. Подробности о технике чехи пока держат в секрете.

Новая Skoda Octavia попалась в минимальном камуфляже.

Изначально предполагалось, что Skoda Octavia дебютирует на осеннем моторшоу во Франкфурте, пропустив вперед более авторитетного соплатформенника Volkswagen Golf VIII, чья премьера намечалась на лето. Однако из-за затянувшейся доводки сложной электроники показ последнего задерживается. Skoda пока ничего не говорит, но логично предположить, что эта же проблема настигла и «Октавию». Посему на сегодняшний день сложно сказать, когда машину покажут официально.


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