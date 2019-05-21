На выходных в Киеве ограничат движение транспорта

26 мая в столице будут отмечать День Киева

Во время традиционного празднования Дня Киева , в городе предусмотрено временное ограничение и перекрытие движения транспорта. Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Ограничивать будут:

25-26 мая - во время фестиваля "Страна Франкиана" на площади имени Ивана Франко до перекрестка с ул. Ольгинской, а также перекроют движение от площади до перекрестка с ул. Станиславского;

25 мая с 5:30 до 17:30 - во время международных соревнований по велосипедному спорту "RACE HORIZON PARK" по маршруту: площадь Победы - ул. Победы - разворот возле станции метро "Шулявская" - ул. Победы - площадь Победы;

25 мая с 5:30 до 17:30 - перекроют ул. Крещатик - б-р Тараса Шевченко;

26 мая с 09:30 до 16:00 - перекроют ул. Николая Гринченко - ул. Кировоградская - просп. Валерия Лобановского - ул. Андрея Головко - ул. Соломенская - ул. Протасов Яр - ул. Николая Гринченко (старт-финиш у дома № 28 на ул. Соломенская) - также из-за соревнований "RACE HORIZON PARK";

26 мая с 08:00 до 15:00 из-за "Пробега под каштанами" перекроют движение транспорта по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - ул. Большая Васильковская - ул. Физкультуры - НСК "Олимпийский" - ул. Эспланадная - ул. Бассейная - ул. Крещатик - Майдан Независимости.