В центре Киева легковушка сбила двух женщин на тротуаре

Водителю стало плохо за рулем, он вылетел на тротуар.

Сегодня днем в Киеве на бульваре Тараса Шевченко легковушка сбила двух женщин на тротуаре. Об этом сообщает "Эспрессо".

По предварительной информации, водитель спускался по бульвару, за рулем ему стало плохо.

Мужчина потерял управление, автомобиль вылетел на тротуар, сбил дерево и снес ограждение под деревом. После чего его занесло на двух пешеходов.

Водителя и двух женщин-пешеходов с травмами различной степени тяжести забрала скорая.