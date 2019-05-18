Из-за столкновения маршрутки с иномаркой в Винницкой области один человек погиб, четверо пострадали
Водитель «Peugeot Partner» выехал на встречную полосу, он погиб.
В Винницкой области из-за столкновения маршрутки с легковым автомобилем погиб человек, еще четверо - получили травмы. Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.
Авария произошла 17 мая в Козятинском районе.
«Водитель автомобиля «Peugeot Partner» выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «ГАЗ-Рута» сообщением Житомир-Ружин. На момент аварии в салоне маршрутки находились 19 пассажиров», - говорится в сообщении.
Четверо пассажиров маршрутки получили травмы, их доставили в больницу. 46-летний водитель «Peugeot Partner» от полученных травм погиб на месте происшествия.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УКУ (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
Причины аварии будут установлены во время досудебного расследования.
Напомним, полиция Винницкой области задержала 29-летнего мужчину, застрелившего двух фермеров.
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17.05.2019 21:28