Трасса Киев - Одесса станет частично цементобетонной

"Укравтодор" планирует направить на М-05 все кредиты ЕИБ.

Трасса Киев - Одесса станет частично цементобетонной
Фото: Владислав Мусиенко

"Укравтодор" в течение 2019 года намерен подготовить проектную документацию на капитальный ремонт трассы М-05 Киев – Одеса в пределах Черкасской области и начнет проектирование по Кировоградской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Славомир Новак.

"Несколько дней назад мне удалось убедить наших коллег из Европейского инвестиционного банка, чтобы все последующее кредитное финансирование, которое мы получим, было направлено именно на дорогу М-05 Киев - Одесса, чтобы через несколько лет иметь полноценный автобан. Планируем эту дорогу в пределах Черкасской области - в асфальтобетоне, а в пределах Кировоградской, Николаевской и Одесской областей - в цементобетоне", - написал Новак в фейсбуке.

В 2019 году на трассе М-05 планируют отремонтировать 15 километров проблемного участка между Жашковом и Уманью за счет Дорожного фонда и отремонтировать участки в Киевской области за счет средств международных финансовых организаций.

Автодорога государственного значения М-05 Киев - Одесса является частью международного транспортного европейского коридора Е95 Хельсинки - Киев - Одесса - Димитровград - Алексанруполис. Это единственный в Украине коридор категории 1-Б по всей протяженности дороги.

Интенсивность движения на М-05 составляет от 10 до 48,5 тысяч автомобилей в сутки в Киевской области, в Черкасской области - от 10 до 16 тысяч автомобилей в сутки, в Одесской области - от 10 до 40 тысяч автомобилей в сутки.


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