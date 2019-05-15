На улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMW

Во Львове во время движения взорвался автомобиль

Во Львове на улице Трускавецкой, неподалеку от ювелирного завода, во время движения взорвался легковой автомобиль MW X6.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Водитель, 47-летний бизнесмен, рассказал, что около 10:20 утра он выехал с парковки и двигался по улице Трускавецкой. Наехав на какой-то предмет, лежавший на дороге, он услышал звук взрыва, после чего вышел из машины и вызвал полицию.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Судя по опубликованным фото, автомобиль также остался практически не поврежденным.

В Нацполиции подтвердили информацию о взрыве, отметив, что эксперты пока устанавливают, что именно взорвалось. На месте работают взрывотехники, которые исследуют автомобиль и дорогу.

По информации СМИ , автомобиль принадлежит местному застройщику Олегу Манзию, который является директором и учредителем компании "Парус Девелопмент".

Напомним, ранее в центре Львова произошел взрыв в канализации.