На улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMW

К счастью, пострадавших нет.

На улице Львова во время движения взорвался автомобиль BMW
Во Львове во время движения взорвался автомобиль
Фото: Скриншот видео

Во Львове на улице Трускавецкой, неподалеку от ювелирного завода, во время движения взорвался легковой автомобиль MW X6.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Водитель, 47-летний бизнесмен, рассказал, что около 10:20 утра он выехал с парковки и двигался по улице Трускавецкой. Наехав на какой-то предмет, лежавший на дороге, он услышал звук взрыва, после чего вышел из машины и вызвал полицию.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Судя по опубликованным фото, автомобиль также остался практически не поврежденным.

В Нацполиции подтвердили информацию о взрыве, отметив, что эксперты пока устанавливают, что именно взорвалось. На месте работают взрывотехники, которые исследуют автомобиль и дорогу.

По информации СМИ, автомобиль принадлежит местному застройщику Олегу Манзию, который является директором и учредителем компании "Парус Девелопмент".

Напомним, ранее в центре Львова произошел взрыв в канализации.


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