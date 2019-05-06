В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавших

В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.

Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели ГосЧС. Судьба шестерых остается неизвестной.

Продолжаются поисково-спасательные работы.

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

Напомним, из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Саудовский заказчик отказался от Ан-132Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Полиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и ДроноваПолиция открыла производство в отношении экспертов, которые свидетельствовали по ДТП Зайцевой и Дронова
Hyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метроHyundai хочет участвовать в тендере на строительство Харьковского метро
В Сумах маршрутка сбила ребенка насмертьВ Сумах маршрутка сбила ребенка насмерть
В Краматорске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погиб военныйВ Краматорске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погиб военный
Блок рекламы


Похожие новости
Грузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полицияГрузовик с туристами упал с 40-метровой высоты из-за пьяного водителя, - полиция
Boeing с 143 людьми на борту скатился в реку после приземленияBoeing с 143 людьми на борту скатился в реку после приземления
На трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поездНа трассе "Одесса-Измаил" грузовик врезался в поезд
На Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого домаНа Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого дома
В Калифорнии разрешили тестирование малотоннажных грузовиков с автономным управлениемВ Калифорнии разрешили тестирование малотоннажных грузовиков с автономным управлением
Под Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщиныПод Киевом грузовик-ассенизатор после тройного ДТП влетел в гараж, пострадали две женщины
На Днепре возле Кременчуга перевернулась лодка с людьми, четверо пропавшихНа Днепре возле Кременчуга перевернулась лодка с людьми, четверо пропавших
Грузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в КиевеГрузовик повредил путепровод на Броварском проспекте возле станции метро "Дарница" в Киеве
В РоSSии перевернулся грузовик с ракетно-пушечной системой "Панцирь"В РоSSии перевернулся грузовик с ракетно-пушечной системой "Панцирь"
В ДР Конго грузовик с серной кислотой перевернулся на дороге, погибли 18 человекВ ДР Конго грузовик с серной кислотой перевернулся на дороге, погибли 18 человек
Последние новости
Подгружаем последние новости