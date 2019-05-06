В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавших
В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели.
В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров.
Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке.
В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели ГосЧС. Судьба шестерых остается неизвестной.
Продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.
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