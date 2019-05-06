Новостей.COM ⇒ Транспорт

В Карпатах грузовик с туристами упал в реку с высоты 40 метров, шестеро пропавших В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua В Ивано-Франковской области грузовой автомобиль, перевозивший туристов, упал в реку Черный Черемош с высоты около 40 метров. Об этом сообщила пресс-служба МВД в Фейсбуке. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua В автомобиле находилось 23 человека, 14 из них выбрались из воды самостоятельно, троих вытащили спасатели ГосЧС. Судьба шестерых остается неизвестной. Продолжаются поисково-спасательные работы. Фото: facebook.com/mvs.gov.ua Напомним, из-за сильных дождей на реках Закарпатья и Карпат продолжается подъем уровня воды. В связи с этим Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о возможном подтоплении приречных территорий и схождении селевых потоков.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.