Харьковский бронетанковый завод модернизировал очередную партию танков Т-64 для ВСУ

"Булаты" прошли испытания с участием госзаказчика и передаются в армию.

Госпредприятие "Завод имени Малышева" (Харьков), которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром", завершило ремонтно-восстановительные работы очередной партии основных боевых танков (ОБТ) Т-64 "Булат" для вооруженных сил Украины.

Об этом сообщается на сайте госконцерна.

На днях восстановленные "Булаты" прошли испытания с участием госзаказчика и передаются в армию.

"Танк "Булат" - модернизация основного боевого танка Т-64, во время которой "Булат" получили новую защиту, систему управления огнем, ракетный комплекс "Комбат" и более мощный двигатель. Благодаря этому решению удалось достичь комплексное повышение характеристик танка.

Например, модульный комплекс динамической защиты "Нож", который установлен на "Булат" отлично зарекомендовал себя во время боев и штатно устанавливаются и на модернизированные танки Т-64 образца 2017 года и Т-80БВ", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что, благодаря системе управления огнем 1А43У с ночным прицельным комплексом, "Булат" может использовать ракетный комплекс "Комбат", который позволяет уничтожать бронетехнику противника на расстоянии до 5 км. Кроме того, отремонтированные "Булаты" получили систему управления огнем 1А43У с повышенными и доработками, которые были продиктованы боевым опытом.

Напомним, в феврале "Харьковский бронетанковый завод" модернизировал более 100 танков Т-64 образца 2017 года, что является достаточным количеством для перевооружения танковой бригады.