Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников

Дешевый дрон, которому не нужно топливо: будущее беспилотников

При 15-метровой длине и размахе крыльев всего в 10,3 метра «Феникс» выглядит как небольшая летающая бомба, покрытая солнечными панелями. В пресс-релизе отмечается, что дрон «использует двигательную установку с переменной плавучестью» для перемещения по воздуху. По факту это значит то, что в полете «Феникс» всасывает воздух во внутренний надувной резервуар, отчего становится тяжелее и ныряет вперед, теряя высоту. Затем воздух выходит, и дрон снова движется вперед, но уже с набором высоты. Для облегчения этого процесса на его борту всегда имеется запас гелия или водорода.

Поскольку у «Феникса» отсутствует двигатель внутреннего сгорания и нет потребности в топливе, в теории дрон может оставаться на нужной высоте неопределенно долгое время и действовать в качестве летающего датчика или узла связи для вооруженных сил. Фюзеляж с крыльями из углеродного волокна стоит так мало (особенно в сравнении с прочими военными дронами), что спроектировавшие его конструкторы в шутку называют дрон «одноразовым».

В настоящее время заявлено, что «Феникса» можно будет использовать в качестве спутниковой альтернативы — он позволит безопасно передавать сигнал на расстояние в тысячу километров. Кроме того, дрон может выступить в роли платформы для отслеживания передвижений противника. Дешевизна дрона позволяет мобильным частям держать в запасе множество таких устройств, развертывая их в случае необходимости.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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