В Краматорске при столкновении маршрутки и легкового автомобиля погиб военный

Водитель и еще один пассажир авто получили тяжелые травмы.

В Краматорске Донецкой области автомобиль с военными столкнулся с маршруткой, в результате инцидента погиб один из военнослужащих. Об этом сообщает местное издание obs.in.ua.

Фото: dn.npu.gov.ua

Инцидент произошел на пересечении улиц Гампера и Тихого. Автомобиль ВАЗ 2115 с военнослужащими врезался в заднюю часть маршрутки. В результате один из военных, который был на переднем пассажирском сидении, погиб, водитель и второй пассажир получили тяжелые травмы.

Фото: Макс Антонихин

Информацию об аварии подтвердили в местном управлении полиции. Авария произошла, когда маршрутка притормозила, пропуская встречный транспорт. По данным правоохранителей, получили легкие травмы двое пассажиров маршрутного автобуса.

Фото: dn.npu.gov.ua


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