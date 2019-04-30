В Майами строят первую “воздушную гавань” для летающих автомобилей

В Майами строят первую “воздушную гавань” для летающих автомобилей

О планах разместить «скайпорт» на крыше 60-этажного небоскреба рассказал в интервью телеканалу WSVN директор квартала Paramount Miami World Center Дэниэл Кодси. По его словам, даже если летающие автомобили или дроны-такси появятся не в ближайшую пятилетку, это точно произойдет за срок службы строящегося сейчас здания. И при необходимости в дальнейшем перестраивать небоскреб будет значительно дороже, чем адаптировать уже заготовленную взлетно-посадочную площадку под требования транспорта будущего.

Сдача объекта запланирована в 2019 году, однако как первое время будет использоваться «небесная гавань» неясно — она слишком мала для вертолетов, если судить по промо-ролику. Paramount Miami World Center — строящийся комплекс зданий, создаваемый в рамках концепции многофункционального проектирования. Согласно этой градостроительной практике, предполагается комбинирование в рамках одного компактного района жилой, коммерческой и административной недвижимости.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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