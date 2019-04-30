В Чернобыльской зоне задержали ВАЗ, водитель которого был пьян, а пассажирка укусила патрульного

Мужчине гроозит административное наказание, женщине - уголовное.

?В Чернобыльской зоне задержали ВАЗ, водитель которого был пьян, а пассажирка укусила патрульного
Фото: kv.npu.gov.ua

На контрольно пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения при проверке документов между водителем и правоохранителями возник конфликт, в результате которого были задержаны мужчина и женщина.

Об этом сообщается на сайте полиции Киевской области.

Патрульные остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения.

"В ответ на требования предоставить документы для проверки водитель начал хватать полицейского за форменную одежду и снаряжение. На помощь нарушителю пришла пассажирка, которая оказалась его сожительницей. Она неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги пальца на руке", - говорится в сообщении.

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Сейчас оба задержаныпо ст.208 УПК Украины. На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения). В отношении женщины следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

Напомним, ранее в Запорожье патрульные со стрельбой и погоней догоняли пьяного водителя.


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