В Харькове водителю бросили в салон гранату
Мужчина госпитализирован в тяжелом неконтактном состоянии.
28 апреля в Харькове на Старо-Григорьевской улице был взорван автомобиль Toyota, внутри которого находился водитель. Пресс-служба полиции сообщила, что ему в окно забросили гранату.
"От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев Харьковской области. Последний в тяжелом неконтактном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи", - говорится в сообщении полиции.
По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний житель Харькова.
Ему вменяют ч.3 ст.15, ч.2 ст.115 Уголовного кодекса, то есть покушение на убийство.
Напомним, 6 апреля в Киевской области в автомобиле на ходу взорвалась граната РГД-5, в результате чего погиб водитель. Инцидент произошел у села Студеники Переяслав-Хмельницкого района.
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28.04.2019 14:10