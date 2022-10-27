Кросовер Suzuki Across отримає новий салон: перші фото

У 2023 році компанія Suzuki почне продавати в Європі оновлений гібридний кросовер Suzuki Across. Він отримає нові технології та новий салон.

Продаж Suzuki Across почався в 2020 році. Це повноцінний компактний гібридний кросовер. Він є "близнюком" Toyota RAV4 з гібридною силовою установкою.

Зовні Suzuki Across 2023 модального року практично нічим не відрізняється від свого попередника. Натомість серйозні зміни відбулися в салоні та в гібридній силовій установці.

Так, у салоні з'явилася нова цифрова панель приладів. Її розмір – 12,3 дюйми. У моделі попереднього модельного року розмір цифрової панелі приладів був 7 дюймів. Тобто тепер інформацію на панелі приладів краще видно. Крім того, мультимедійна система одержала новий 10,5-дюмовий сенсорний дисплей. У моделі попереднього модельного року його розмір був 9 дюймів. Мультимедійна система тепер може працювати з Apple CarPlay та Android Auto.

У стандартній комплектації з'явилося нове обладнання, є нові системи активної безпеки (наприклад, система автоматичного екстреного гальмування, система виявлення пішоходів і велосипедистів).

Гібридна силова установка складається з 2,5 л бензинового двигуна, 3 електромоторів та батареї на 18,1 кВтг. На одній електротязі новий Across проїжджає 75 км. Якщо по місту, то запас ходу на електротязі становить 98 км.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Suzuki випустила бюджетний хетчбек за 5000 доларів.