К концу 2019 года у Ford будет парк из 100 самоуправляемых автомобилей

Ford намерена увеличить к концу 2019 года свой парк самоуправляемых автомобилей до 100 единиц, а также приступить к их тестированию ещё в одном городе, так как компания наращивает темпы развёртывания автономных технологий. Об этом сообщил инвесторам генеральный директор Ford Джим Хакетт (Jim Hackett) в ходе подведения итогов работы компании за первый квартал 2019 года.

Хакетт рассказал, что Ford теперь сосредоточится на испытаниях в «более сложных» условиях с сезонными изменениями погоды и «интенсивными» метеорологическими перепадами вместо тестирования в пригородных районах, где условия движения на дорогах более стабильны.

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Выступая ранее в этом месяце в Детройтском экономическом клубе, Хакетт признал, что автопроизводитель был слишком амбициозен в своих планах по быстрому наращиванию усилий по развитию технологий автономного вождения. Он повторил, что Ford собирается запустить автопарк самоуправляемых автомобилей в 2021 году, но отметил, что, вероятно, круг использования их будет «ограниченным», так как масштабное развёртывание технологий самостоятельного вождения по-прежнему остаётся сложным для решения вопросом.



