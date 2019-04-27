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Porsche 911 GT2 RS выставили против McLaren Senna Издание Motorsport Magazine провело дрэг-гонку с участием спорткаров McLaren Senna и Porsche 911 GT2 RS. 911 GT RS оснащен 3,8-литровым твин-турбо I6, способным выдавать 700 лошадиных сил, в то время как Senna использует 4-литровый твин-турбо V8 мощностью 800 л.с.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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