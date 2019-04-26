Запуск поезда "Кошице-Мукачево" назначен на 9 июня

Стоимость билетов - около 7,5 евро.

Запуск поезда "Кошице-Мукачево" назначен на 9 июня
Фото: Евгений Кравцов

Проезд в поезде Кошице - Мукачево, первый рейс которого назначен на 9 июня этого года, будет стоить около 7,5 евро.

Расписание будет объявлено дополнительно, сейчас идет его согласование, сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

В компании уточняют, что из Мукачево в Кошице можно будет доехать рельсовым автобусом по европути за 4 часа. Поезд будет курсировать по маршруту Кошице - Чиерна над Тисой - Чоп - Мукачево.

Напомним, что 2 апреля была осуществлена тестовая поездка по этому маршруту.

Напомним, 9 декабря 2018 года в свой первый рейс отправился поезд "Латорица" сообщением Будапешт-Мукачево. Цена билета в кассе венгерского вокзала в Будапеште составляет 20,9 евро.


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