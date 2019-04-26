Скандинавские авиалинии отменили более 600 рейсов из-за масштабной забастовки пилотов

Летчики требуют повышения зарплаты и смены рабочего графика.

Скандинавские авиалинии отменили более 600 рейсов из-за масштабной забастовки пилотов
Фото: thelocal

В связи с забастовкой пилотов авиакомпании Scandinavian Airlines System (SAS) в Швеции, Дании и Норвегии отменили более 600 авиарейсов.

Об этом сообщает в пятницу шведский ресурс The Local.

Забастовка затронула порядка 70% рейсов компании, больше 70 тыс. пассажиров не могут никуда улететь. С учетом выходных забастовка может затронуть около 170 тыс. пассажиров.

Бойкот коснулся внутренних, европейских и дальнемагистральных рейсов.

Отмечено, что забастовка не повлияла на авиарейсы, осуществляемые партнерами SAS, а также на рейсы санитарной авиации.

Конфликт пилотов и авиакомпании начался после неудачных переговоров о заключении коллективного договора между пилотной группой и авиакомпанией. Повышение заработной платы являлось самой большой точкой преткновения, также пилоты хотели изменить рабочий график.

Шведская ассоциация пилотов воздушных линий, которая инициировала забастовку, заявила, что ухудшаются условия работы, график непредсказуем, а также отсутствует чувство безопасности этой работы.

Шведская конфедерация транспортных предприятий во время переговоров заявляла, что не может выполнить требуемое условие пилотов и повысить зарплату на 13%, учитывая их «уже высокую зарплату в 93 000 крон ($9 769) в месяц».

Авиакомпания предоставила пассажирам, чьи авиарейсы были отменены, возможность бесплатно забронировать билеты на другой день.

В забастовке приняли в общей сложности около 1400 пилотов компании SAS, в том числе 372 в Дании, 545 в Норвегии и 492 в Швеции.

Напомним, в апреле 2019 года Главный пилотный союз Франции предупредил правительство, что он объявит в мае недельную забастовку. Забастовка будет длиться с 6 по 11 мая и повлияет на все авиакомпании, работающие во Франции, включая Air France, Aigle Azur, Corsair, XL Airways, Easy Jet и Vueling.

Причиной протестов является транспортный закон, который сейчас обсуждается в парламенте. Профсоюз пилотов опасается, что закон может объединить их с другими более крупными профсоюзами на переговорах с законодателями или работодателями.


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