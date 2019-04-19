В Харькове из-за прорыва трубы в кипятке едва не утонула "Mazda" с водителем и пассажиром

Спасательная служба освободила мужчин из "горячей ловушки"

В Киевском районе Харькова произошел прорыв трубы с горячей водой, в результате чего затопило проезжую часть вместе с автомобилем "Mazda 626" с водителем и пассажиром.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.

Фото: ГосЧС

Отмечается, что 17 апреля на номер "112" поступило сообщение о том, что на ул. Матюшенко произошел прорыв трубы с горячей водой. Водитель и пассажир наполовину затопленной Мазды перелезли на крышу автомобиля и нуждались в помощи.

Фото: ГосЧС

По данным ГосЧС, на место выехала спасательная служба и освободила мужчин из "горячей ловушки" и с помощью троса отбуксировали машину в безопасное место.

Сейчас коммунальными службами города проводятся работы по ликвидации аварии на данном участке теплосети.


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