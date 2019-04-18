Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.

На моторшоу в Шанхае состоялась мировая премьера концептуального Audi AI:ME. Это попытка «колец» заглянуть на 10-15 лет вперед, в будущее, где беспилотники уже стали нормой. В движение электромобиль приводит один мотор, установленный на корме. Его отдача составляет 170 л.с.

Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.

В основе, как нетрудно догадаться, модульная электрическая «тележка» MEB. Ближайшие родственники Audi AI:ME – Volkswagen ID и Seat el-Born, от которых машина с кольцами на эмблеме неотличима по габаритам: 4300 х 1900 х 1520 миллиметров в длину, ширину и высоту соответственно. Колесная база тоже одна, 2770 миллиметров.

Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.
Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.

Дизайн с элементами трехмерного декора не имеет ничего общего с ныне выпускающимися Audi. Вероятно, это стоит расценивать как намек на будущий облик автомобилей из Ингольштадта. Для салона декларируются «расширенные коммуникационные возможности». Имеется в виду постоянный доступ в интернет и обилие ЖК-дисплеев для развлечений и управления функциями машины.

Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.

Audi AI:ME оснащен автопилотом четвертого уровня. Это означает, что автомобиль умеет самостоятельно ездить в большинстве дорожных ситуаций, не требуя помощи со стороны водителя. Правда, пока ни в одной стране мира нет законов, разрешающих ездить по дорогам общего пользования на автопилоте.

Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.

В салоне постоянно присутствуют два передних кресла, а вот от заднего дивана можно отказаться в пользу места для багажа. Производитель декларирует посадочную формулу как 2+х. Среди интерьерных фишек модели – магнитные держатели кружек, лаунж-кресла и – живые растения! По замыслу создателей, Audi AI:ME должен стать владельцу вторым домом.

Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME.
Автосалон в Шанхае 2019: Audi AI:ME

Концепт демонстрирует не только технологии, но и дизайн будущих Audi.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Audi.


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