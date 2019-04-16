Huawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалоне
Не секрет, что в последнее время компания Huawei столкнулась с проблемами из-за торговой войны между Китаем и США. Ситуация, связанная с проблемами безопасности сетевого оборудования, выпускаемого Huawei, также остаётся неразрешённой. Из-за этого усиливается давление ряда европейских стран на китайского производителя.
Всё это не мешает Huawei развиваться. В прошлом году компания сумела добиться значительного роста бизнеса, связанного с производством потребительской электроники, удалось выйти на доминирующую позицию внутри китайского рынка смартфонов и др.
Сетевые источники сообщают о том, что компания не намерена останавливаться на достигнутом и планирует выйти на автомобильный рынок. По некоторым данным, на грядущем автосалоне в Шанхае может быть представлен первый автомобиль производства Huawei. Также говорится, что разработка транспортного средства велась совместно с компанией Dongfeng Motor, которая является государственным автопроизводителем.
Известно, что не так давно Huawei и Dongfeng Motor заключили сделку с властями Сянъяна на общую сумму в 3 млрд юаней, что приблизительно равно $446 млн. В рамках подписанных договорённостей будет вестись совместная разработка облачных платформ для автомобилей, создание автономных систем вождения с использованием сетей 5G и др.
В ходе подписания договора широкой публике продемонстрировали прототип микроавтобуса. Однако, каким будет будущий автомобиль Huawei и будет ли вообще, пока неизвестно. Шанхайский автосалон распахнёт свои двери в конце этого месяца. Не исключено, что в ходе его проведения станет известна новая информация о загадочном транспортном средстве Huawei.
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16.04.2019 03:18