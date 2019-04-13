Bentley готов представить новый Flying Spur.

Компания Bentley поделилась первыми тизерами седана Flying Spur следующего поколения. Когда представят машину, неизвестно. Возможно, это произойдет синхронно на апрельских моторшоу в Шанхае и Нью-Йорке.

Bentley готов представить новый Flying Spur.

По фото профиля становится понятно, что автомобиль сохранит пропорции и общую стилистику предшественника. Дизайн наверняка разработан с оглядкой на купе Continental GT, также недавно сменившее поколение.

Короткий видеотизер демонстрирует выдвижной маскот на капоте. Он убирается в специальный отсек с крышкой не только на парковке, но и при столкновении с пешеходом. В отличие от седана Mulsanne, у которого тоже есть такая фишка, на новом Flying Spur эмблема вдобавок светится: в нее встроили светодиоды.

По предварительной информации, седан базируется на модульной платформе MSB. Такую же используют Porsche Panamera и купе Bentley Continental GT. В моторную гамму войдут агрегаты 4.0 V8 битурбо (550 л.с.) и 6.0 W12 (635 л.с.). Ожидается и подключаемый к сети гибрид.


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