В Виннице показали собственный троллейбус на базе МАЗ

Стоимость одной машины - до 5 млн гривен.

В четверг в Виннице состоялась презентация первого современного троллейбуса, который сделала Винницкая транспортная компания на базе кузова МАЗ.

Фото: vmr.gov.ua

"Первый опытный образец с рабочим названием «Винница-ПТС 12» - практически на выходе. Троллейбус собирают мастера троллейбусного депо «Винницкой транспортной компании» на базе кузова первой комплектности", - написал в фейсбуке мэр города Сергей Моргунов.

Пресс-служба мэрии сообщила, что в 2019 году на базе ВТК планируют сделать четыре таких троллейбуса. Стоимость одной машины - до 5 млн гривен, кузов покупают в Беларуси за 2 млн гривен.

Фото: vmr.gov.ua

Фото: vmr.gov.ua

В троллейбусе 33 места для сидения, все системы управления - украинского производства, информационную систему сделали в Виннице, некоторые агрегаты - немецкие.

Машина оборудована аккумуляторами, благодаря чему она имеет запас автономного хода на пять километров.

Первый троллейбус планируют выпустить на линию уже в мае.

"Вы уже знаете, что мы сделали десять трамваев собственного производства VinWay. Если говорить о троллейбусном парке, то только в 2014 году у нас было закуплено 40 новых троллейбусов «Богдан», а остальные 129 единиц ЗиУ-9 мы восстановили по программе капитально-восстановительного ремонта. В любом случае этот ремонт позволит использовать эти транспортные средства 5-7 лет, и затем необходимо повторно проводить капремонт. Мы приняли решение, что необходимо этот вопрос решать сбалансировано для того, чтобы удерживать и обновлять троллейбусный", - заявил Моргунов.


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