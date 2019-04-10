В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов

Всего на карте реализовано почти 4 тысячи маршрутов.

В Украине запустили интерактивную карту автобусных маршрутов
Фото: Сергей Нужненко

В Украине начала работать интерактивная карта, которая показывает автобусные маршруты между городами в Украине и за рубежом, промежуточные остановки на маршрутах и точки пересечения границы.

Об этом говорится в сообщении Государственного агентства по вопросам электронного правительства.

Чтобы воспользоваться картой, нужно:

  • зайти на сайт Мининфраструктуры;
  • выбрать одну из двух карт - "Международные" или "Областные" маршруты;
  • выбрать населенный пункт в списке;
  • на карте появятся маршруты, а справа - детальная информация по каждому из них.

Карта была реализована Агенцией журналистики данных в рамках проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS".

С помощью сервиса можно получить информацию об автобусных маршрутах и остановках и точках пересечения границ. Всего на карте реализовано почти 4 тысячи маршрутов.

"Более 30-40% автоперевозчиков работают в тени. Мы думаем, что благодаря этому сервису удастся снизить этот процент", - заявил на пресс-конференции министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет ЕП.

По его словам, реализация этого сервиса не стоила плательщикам налогов ни копейки, то есть государственные средства на это потрачены не были. Однако министр не уточнил стоимость проекта и источники финансирования.


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