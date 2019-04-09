Поезд Киев-Варшава попал в список CNN лучших в Европе

Всего в этом списке 21 поезд.

Поезд Киев-Варшава попал в список CNN лучших в Европе
Фото: Александр Рудоманов

Поезд Киев-Варшава вошел в перечень CNN "Самые лучшие ночные поезда Европы". Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в своем фейсбуке.

«Поезд # 1 идет в ЕС!» - написал министр.

Глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов написал в ответ, что согласен с этим, и призвал тех, "кто еще не путешествовал в Европу поездами украинской железной дороги, оценить сервис и комфорт".

В CNN отмечают, что в поезде Киев-Варшава у пассажиров есть возможность доехать до пункта своего назначения в трехместном купе, двухместном или одноместном. Однако указано, что питания в поезде нет, поэтому едой стоит запастись заранее. Тем не менее, пассажиры смогут выпить утром чая или кофе, а также перекусить.

В список также вошли такие поезда, как, например, Белград-Бар (Черногория), Лондон-Венеция, Таллин-Мосва,Прага-Краков и т.д.

Напомним, в марте "Укрзализныця" закупила у Крюковского вагоностроительного завода вагоны, в которых есть душевые кабины, а в каждом купе - умывальники. На данный момент вагоны проходят европейскую сертификацию, после чего будут курсировать на маршруте Киев-Вена-Киев.


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