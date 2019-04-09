"Укравтодор" открыл движение на первой бетонной дороге в Украине

Проезд разрешен на отрезке 1,7 километра в Кобелякском районе.

Фото: pl.ukravtodor.gov.ua

Служба автомобильных дорог в Полтавской области 9 апреля открыла движение по первому участку цементнобетонной дороги Н-31 Днепр-Решетиловка.

Пока что проезд разрешен по правому проезду на отрезке 1,7 км в Кобелякском районе Полтавской области, говорится в сообщении САД.

"Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта! Построен по самым современным технологиям, гарантия - 28 лет. Впервые в Украине. Такого до нас не делал никто", - прокомментировал это событие министр инфраструктуры Владимир Омелян в фейсбуке.

Напомним, что сейчас "Укравтодор" строит две цементобетонные дороги - Н-31 Днепр-Решетиловка и объездную Житомира на трассе Н-06.

В 2019 году также должно начаться капремонт Н-14 Николаев - Кропивницкий, которая в Николаевской области будет бетонной.


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